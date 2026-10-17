Бывший пресс-секретарь Белого дома высказалась о пятидневной работе на этом посту

Теперь уже бывший пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайя высказалась о своей пятидневной службе на этом посту и работе с президентом США Дональдом Трампом.

"Для меня было честью работать на него", - написала Зэкэрайя в запрещенной в России соцсети.

Накануне, 16 октября, Трамп заявил, что порекомендовал Кейти Зэкэрайя уйти в отставку с должности пресс-секретаря Белого дома. Таким образом, она продержалась на своем посту всего пять дней после назначения.

Ранее стало известно, что американский президент отказался от применения новых санкций против российских чиновников, банков и организаций.