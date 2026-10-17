Президент Египта объявил об уходе с поста

Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении покинуть свой пост по завершении президентского срока в 2030 году. По его словам, вопрос уже решен окончательно.

"Предстоящий период – я говорю о 2030 годе – будет концом моего президентского срока. Этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению", - сказал ас-Сиси, выступая в субботу в военной академии.

В своем выступлении президент добавил, что решил объявить о планах заранее.

Как напоминает РИА Новости, Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году и затем переизбран на новый срок.

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