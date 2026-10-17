Папу римского выписывают из больницы после операции

Папа римский Лев XIV признан готовым к выписке из больницы после операции по удалению опухоли в легком. К такому выводу пришли его врачи.

"С учетом результатов анализов крови и рентгенологического обследования грудной клетки, проведенных сегодня утром, а также оценки клинической картины папа был признан готовым к выписке", - говорится в сообщении службы печати Святого престола, которое приводит РИА Новости.

Папа римский был госпитализирован на этой неделе. Ранее сообщалось, что его прооперируют.

Впоследствии Льву XIV удалили часть легкого. Утверждалось, что больному онкологией папе не нужна химиотерапия.