На Урале ребенок спас собаку на пожаре, но в результате погиб сам

В Первоуральске ребенок погиб в результате пожара. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось утром 17 октября в одном из частных домов в поселке Билимбай. Там произошел пожар, в результате которого погиб мальчик 2013 года рождения. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, семья, в которой произошла трагедия, состояла из четырех человек: двое детей 8 и 13 лет, оба мальчики, а также мама и бабушка.

"В день трагедии мама с младшим сыном была в гостях в Первоуральске. Дома оставались бабушка и старший 13-летний сын. Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас выясняются все обстоятельства.