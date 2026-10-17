Суд арестовал замглавы департамента потребительского рынка мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд арестовал заместителя директора департамента потребительского рынка и услуг администрации города Сергея Васильева. Чиновнику вменяют взяточничество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, по версии следствия, Васильев получил через посредников незаконное денежное вознаграждение. Расследование показало, что деньги передавались за решение вопроса о переносе сноса нестационарного торгового объекта на улице Билимбаевская, а также его узаконивание.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил замглавы департамента под стражу до 15 декабря 2026 года. Как уточнили в пресс-службе, на этот же срок арестован и предполагаемый взяткодатель.

На прошлой неделе силовики нагрянули в мэрию уральской столицы в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере нестационарных торговых объектов (НТО). Сообщалось, что пришли к замдиректора департамента потребительского рынка Сергею Васильеву. В мэрии подтверждали, что Васильев действительно общался с правоохранителями.

На этой неделе суд избрал меру пресечения замдиректора МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" Сергею Вдовенко. Ответственного за снос киосков в Екатеринбурге отправили под домашний арест.