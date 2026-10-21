Эксперт предложила ограничить оплату ЭКО по ОМС для женщин старше 38 лет

Председатель совета Российской ассоциации репродукции человека Карина Сагамонова считает, что государство должно финансировать ЭКО по ОМС только для женщин младше 38 лет. Об этом она заявила на II Всероссийском форуме частных клиник ВРТ, сообщает "Медвестник".

Сейчас обсуждают снижение порога антимюллерова гормона для ЭКО по ОМС до 0,8 нг/мл - это может позволить проходить процедуру женщинам около 50 лет, хотя шансы на рождение ребенка у них невелики. По мнению Сагамоновой, это увеличит расходы бюджета без роста рождаемости. Лимит в 38 лет, напротив, подтолкнет женщин раньше обращаться за помощью.

В Минздраве не поддержали идею вернуть налог на бездетность: ведомство ориентировано на поддержку семей.

Еще одно предложение эксперта - своевременно направлять к репродуктологам женщин с потерями беременности. Исследование (7,5 тысячи женщин, 2017-2026 годы) показало: 12% сталкивались с выкидышами или прерыванием беременности, но направление к специалисту получили лишь 6%. В среднем между потерей беременности и визитом к врачу проходило почти пять лет - за это время вероятность рождения ребенка снижалась примерно на 26%.