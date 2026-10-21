Стоимость проезда в общественном транспорте Березников вырастет с 38 до 45 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Березников вырастет с 38 до 45 руб. Об этом сообщает РБК Пермь.

"Текущая цена не покрывает расходы на содержание и обслуживание современного автопарка. Повышение тарифа позволит нам не просто поддерживать, но и дальше развивать транспортную сеть. Это вынужденная мера, необходимая для сохранения стабильности всей транспортной системы города", — говорится в сообщении.

Ранее стоимость проезда в Соликамске повысили с 40 до 48 руб. Напомним, в Перми тариф на проезд в общественном транспорте составляет 43 руб. С 15 апреля 2027 года стоимость проезда повысится до 47 руб. за разовую поездку. С 15 апреля 2028 года — до 49 руб.