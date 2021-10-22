22 Октября 2021
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Общество Свердловская область
вакцинация, 1 компонент прививки, талонов нет (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге люди по пять часов ждут в очередях прививку от ковида

В екатеринбургских прививочных пунктах скапливаются огромные очереди из желающих сделать прививку.

Ажиотаж появился на фоне того, что в Свердловской области решили ускорить введение QR-кодов для посещения общественных мест. Торговым центрам, ресторанам и прочим местам, входящим в понятие сферы услуг, будет рекомендовано ввести вход по QR-кодам либо документам, подтверждающим факт вакцинирования, уже с 30 октября, а не с 8 ноября, как планировалось до этого. С 25 октября по системе QR-кодов будут пускать в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

И если еще неделю назад главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов говорил, что врачи в прививочных пунктах "сидят без дела", объясняя этим перегруженность медиков в поликлиниках, то теперь аврал и у тех врачей, которые ставят прививки.

Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ(2021)|Фото: Накануне.RU

Корреспондент Накануне.RU сегодня попробовал поставить вакцину в одном из ТЦ, и даже взяв талон в очередь за полчаса до открытия кабинета, в 9.30, уже стал 75-м в очереди, которая шла только на прививку "Спутник Лайт", а вакцинировался - лишь к 14.30.

Примечательно, что все талоны люди успели разобрать до 10.00, а следующая партия появилась только после обеда. Возле прививочного пункта при этом находилось лишь 30-40 человек, по всей видимости, многие просто берут талоны не только для себя, а также занимают очередь для родственников, друзей и коллег. Немало в очереди и выходцев из южных республик, которые с октября могут ставить прививку бесплатно.

Впрочем, надежды быстро получить QR-коды могут не оправдаться, его обещают прислать в течение недели, хотя на "Госуслугах" говорится, что он должен появиться за сутки.

вакцинация, 1 компонент прививки, талонов нет(2021)|Фото: Накануне.RU

вакцинация, талоны(2021)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге люди по пять часов ждут в очередях прививку от ковида

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Теги: очередь, вакцинация, QR-код,



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