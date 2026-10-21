23 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Декан МГУ: Нынешние 15-летние имеют уровень 13-летних

Нынешние 15-летние школьники по своему умственному развитию стоят на уровне бывших 13-летних. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
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Он подчеркнул, что это результат исследований во многих странах мира. И они еще не учитывают всех последствий воздействия нейросетей.

"Если ссылаться на более свежие исследования 2025-2026 годов, то сначала китайцы, а за ними англичане и американцы выявили одну и ту же печальную закономерность: только люди с сильными когнитивными способностями не теряют их при использовании ИИ, а все остальные стремительно деградируют", - сказал Аузан.

Он отметил, что в МГУ тех, кого поймали на использовании ИИ, поставили в условия контролируемого экзамена, и "оказалось, что они деградировали".

Как и многие ученые, он считает, что главная задача науки - это не просто решать задачи и получать ответ, а развивать само научное мышление. Так, например, сейчас ИИ может решать сложнейшие задачи, а недавно была решена одна из семи "задач тысячелетия" - уравнения Навье-Стокса. Но сами уравнения были сформулированы еще в XIX веке. Теорема Ферма была сформулирована в XVII веке. То есть дело не только в решении, но и в постановке вопросов.

Международное исследование качества образования PISA 2025 недавно показало, что за последние годы дети отстали на год-полтора. Наибольшее падение - в читательской грамотности. Дети все хуже понимают прочитанное.

Теги: образование, искусственный интеллект


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