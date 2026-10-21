Трамп: США никого не меняли на Хаббарда

Президент США Дональд Трамп высказался об освобождении Россией Стивена Хаббарда.

"Стивен возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей. Для его освобождения не потребовался "обмен". Это важное возвращение должно было произойти гораздо раньше при администрации Байдена, которая потерпела неудачу в переговорах с Кремлем", - написал Трамп в Truth social.

Ранее сегодня спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поблагодарил президента Владимира Путина за освобождение Хаббарда.

В апреле 2026 г. официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который получил в России тюремный срок по делу об участии как наемника на стороне ВСУ в конфликте на Украине.

Мосгорсуд в октябре 2024 г. приговорил 72-летнего Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Свою вину он признал. Он с 2014 г. проживал на Украине. Хаббард прошёл обучение для участия в боях за ВСУ, его обеспечили оружием и боеприпасами.