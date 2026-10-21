21 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Алапаевске владелец молокозавода не впустил инспектора для проверки

В Алапаевске владельца молокоперерабатывающего предприятия оштрафовали за воспрепятствование проверке. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления Россельхознадзора.

Ранее ведомство пищевого мониторинга установило, что молочная продукция, которую предприниматель поставлял по госконтрактам в социальные учреждения Свердловской области, не соответствует требованиям безопасности. Лабораторные исследования выявили отклонения от норм по показателям качества и безопасности, что представляло угрозу здоровью потребителей.

Материалы были направлены в прокуратуру, которая поручила провести внеплановую выездную проверку предприятия. Ведомство в установленном порядке направило уведомление о проведении проверки, а также потребовало предоставить документы и пояснения, касающихся организации производственного контроля и обеспечения безопасности выпускаемой продукции.

Требования предприниматель проигнорировал, не предоставил необходимые документы, а в день приезда инспектора не пустил его в производственные помещения своего предприятия для проведения осмотра. Тот составил соответствующий акт.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал предпринимателя виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Теги: Алапаевск, Россельхознадзор, молокозавод, проверка, штраф


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