Цифровые инструменты НСПД помогут совершенствовать контроль в лесном комплексе Тюменской области

Представители регионального департамента лесного комплекса и управления Росреестра по Тюменской области провели практический семинар, посвященный применению цифровых инструментов при проведении контрольных мероприятий и возможностям Национальной системы пространственных данных (НСПД), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров, руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв, директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов и сотрудники ведомств.



Участники рассмотрели возможности Федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (ФГИС ЕЦП НСПД) для решения задач в сфере лесного комплекса.



Специалисты управления Росреестра представили практику использования данных НСПД и других общедоступных источников при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований. Участники представили планы по совершенствованию НСПД в рамках пятой и шестой очередей развития системы.



Заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров отметил практическую значимость семинара для дальнейшей работы в сфере лесного комплекса и необходимость освоения новых цифровых инструментов. Руководитель управления Росреестра Владимир Кораблёв подчеркнул важность современных цифровых сервисов для выполнения задач, поставленных Правительством России.



По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и использовать современные цифровые инструменты для мониторинга соблюдения требований лесного и земельного законодательства.