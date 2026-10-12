13 Октября 2026
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Цифровые инструменты НСПД помогут совершенствовать контроль в лесном комплексе Тюменской области

Представители регионального департамента лесного комплекса и управления Росреестра по Тюменской области провели практический семинар, посвященный применению цифровых инструментов при проведении контрольных мероприятий и возможностям Национальной системы пространственных данных (НСПД), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров, руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв, директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов и сотрудники ведомств.

Участники рассмотрели возможности Федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (ФГИС ЕЦП НСПД) для решения задач в сфере лесного комплекса.

Специалисты управления Росреестра представили практику использования данных НСПД и других общедоступных источников при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований. Участники представили планы по совершенствованию НСПД в рамках пятой и шестой очередей развития системы.

Заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров отметил практическую значимость семинара для дальнейшей работы в сфере лесного комплекса и необходимость освоения новых цифровых инструментов. Руководитель управления Росреестра Владимир Кораблёв подчеркнул важность современных цифровых сервисов для выполнения задач, поставленных Правительством России.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и использовать современные цифровые инструменты для мониторинга соблюдения требований лесного и земельного законодательства.

Теги: цифровые инструменты, лесной комплекс, семинар


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