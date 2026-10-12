В Екатеринбурге 19 автобусов изменят свои маршруты
Сразу 19 автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят свое направление. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение было принято после обсуждения с местными жителями и Центром управления перевозками. Новые маршруты позволят избежать дублирования и упорядочить движение общественного транспорта.
Департамент транспорта и развития улично-дорожной сети города уже выставил на аукцион новые брутто-контракты по обслуживанию автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2026 года.
Речь идет о следующих маршрутах:
- № 053. Автобус будет следовать по улицам Ползунова – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – проспекту Космонавтов – Бакинских Комиссаров – Кировградской (остановка "Парк Победы");
- № 46. Автобус будет двигаться по улицам Папанина – Фурманова – Московская – 17-й Мехколонне. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 12, 45, 51, 59, 62, 87;
- № 50. Добавится остановка "УрФУ" на улице Мира;
- № 52. Маршрут будет следовать с Ак. Ландау до Южной подстанции по С. Дерябиной – Репина – пр. Ленина – 8 Марта - Селькоровской. Отмененный участок компенсируют маршруты №№ 47, 57.
- № 53. Автобус поедет по маршруту метро "Ботаническая" – Академика Шварца – 8 Марта – Военная – Дорожная – Палисадная – 2-я Новосибирская – Умельцев – Мостовая – Европейская – 17-я Мехколонна;
- № 55. Путь следования продлят до Северного Химмаша;
- № 56. Конечной остановкой вместо "7 Ключей (Тагильский подход)" станет "ДМБ № 9". Автобус пройдет по улицам Технической – Белякова – Леваневского. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 24, 43, 68, 73;
- № 59. Конечной остановкой вместо "17-я Мехколонна" станет "Академика Ландау". Маршрут пройдет по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Рябинина. Отмененные участки будут компенсированы маршрутами №№ 42, 46, 50, 58;
- № 62. Вместо остановки "Южная подстанция" конечной станет "Рощинская". Автобус пройдет по улицам 8 Марта – Юлиуса Фучика – Белинского - Щербакова – Лыжников – Рощинской. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 52, 67, 72. Изменится движение автобуса и в Академическом районе: вместо улиц Рябинина – Краснолесья – Вильгельма де Геннина автобус проследует по улицам Рябинина – Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;
- № 64. Движение в обе стороны организуют по улице Малышева, без заезда на проспект Ленина. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 48, 49, 56, 84;
- № 70. Будет отменена "петля" по проспекту Академика Сахарова. Маршрут пройдет по улицам Краснолесья – Тенистой – Суходольской. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 42, 55, 59;
- № 73. Автобус проследует по маршруту Совхозная – площадь 1-й Пятилетки – 7 Ключей (Тагильский подход);
- № 76. Маршрут перенаправят до остановки "Ритейл-парк Солнечный" по улицам Декабристов – Московской – Амундсена – Проспект Сахарова – Умельцев – Предельная – Городская – Чемпионов – Золотистый бульвар – Любви – Лучистая – Нескучная. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 47, 54, 72, 74.
- № 77. Путь следования будет продлен по ул. Высоцкого до остановки "КОР";
- № 80. Вместо остановки "Парк Победы" конечной станет "Кирпичный завод". Маршрут перенаправят по улицам Коммунистической – 40-летия Октября – Машиностроителей. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 60, 73;
- № 81. Вместо остановки "17-я Мехколонна" конечной станет "Ритейл-парк Солнечный". После станции метро "Чкаловская" автобус пойдет по улицам Щорса – Московской – Патриса Лумумбы – Дорожной – Палисадной – 2-й Новосибирской – Лучистой – Чемпионов – Золотистому бульвару – Любви – Лучистой – Нескучной;
- № 83. Маршрут будет продлен до остановки Уралтехгаз. Также будут выполняться дополнительные рейсы до остановки Монтажников, вблизи дома № 32 по улице Монтажников;
- № 89. Маршрут проложат по улицам Окраинной – Военной – 8 Марта – проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Комсомольской - Мира – Библиотечной - Вишневой. Отмененные участки компенсируют маршрутами №№ 31, 35, 36, 50, 51, 54, 77, 81, 83;
- № 98. Отменится заезд на Северный Химмаш (улица Славянская). Автобус станет ходить через Дагестанскую – Инженерную – Грибоедова – далее по маршруту. Отмененные участки компенсируют автобусы №№ 55, 78.