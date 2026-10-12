В Екатеринбурге 19 автобусов изменят свои маршруты

Сразу 19 автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят свое направление. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение было принято после обсуждения с местными жителями и Центром управления перевозками. Новые маршруты позволят избежать дублирования и упорядочить движение общественного транспорта.

Департамент транспорта и развития улично-дорожной сети города уже выставил на аукцион новые брутто-контракты по обслуживанию автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

Речь идет о следующих маршрутах: