Врио главы Екатеринбурга после отставки Алексея Орлова назначен Рустам Галямов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил врио главы Екатеринбурга первого вице-мэра Рустама Галямова (на фото).

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона подписал соответствующее распоряжение. К исполнению обязанностей Галямов приступает с 13 октября до проведения процедуры избрания главы в соответствии с законодательством.

"Жду от временно исполняющего полномочия главы взвешенных решений и конструктивного взаимодействия с жителями, командой администрации города и депутатами. Ключевой ориентир этой работы – повышение качества жизни екатеринбуржцев и дальнейшее развитие столицы региона", - заявил Паслер.

Напомним, в понедельник, 12 октября, прежний глава Екатеринбурга Алексей Орлов был отправлен в отставку. Это решение утвердили депутаты городской думы. Галямов, который был первым заместителем главы города, исполнял обязанности мэра на время отсутствия Орлова.