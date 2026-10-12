Впервые за 15 лет растет число людей в острой многомерной бедности

Программа развития ООН (UNDP) представила свежие данные: в условиях острой многомерной бедности сейчас живут 1,2 миллиарда человек - это на 51,5 миллиона больше, чем показывали прошлые расчеты. Рост зафиксировали впервые с 2010 года, когда начали регулярно считать этот показатель. Данные опубликовали 12 октября на сайте организации.

Индекс многомерной бедности учитывает не только доходы, но и другие трудности: проблемы с доступом к образованию и медицине, нехватку чистой воды, отсутствие электричества и прочие бытовые сложности. Такой подход помогает увидеть реальную картину - человек может зарабатывать чуть выше порога бедности, но все равно сталкиваться с серьезными ограничениями.

Исследование 2026 года охватывает 108 развивающихся стран - в них живет 78 % населения планеты. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, больше половины - дети: их 617 миллионов. Еще одна важная деталь: 83 % людей в многомерной бедности живут в сельской местности, где доступ к базовым услугам часто особенно ограничен. В UNDP отмечают, что эти цифры показывают серьезные системные проблемы и требуют целенаправленной поддержки самых уязвимых групп.

По данным Всемирного банка, с 2022 года доля украинцев, живущих за чертой бедности, выросла вдвое и достигла 42 %: из‑за почти двукратного роста цен в магазинах и непосильных счетов за жилье разрыв в доходах между богатыми и бедными стал критическим, а большинство жителей страны чувствуют себя финансово незащищенными.