Фонд "Дети России" приобрёл новый прибор для отделения тансфузиологии ОДКБ Екатеринбурга

В 2025 году Благотворительный фонд "Дети России" получил пожертвование Екатерининской Ассамблеи – благотворительного проекта Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Средства направлены на проект "Внедрение технологий для предупреждения развития жизнеугрожаемых осложнений при переливании компонентов донорской крови детям с тяжелыми гематологическими и онкологическими заболеваниями, беременным и новорожденным, больным с аутоиммунными заболеваниями и первичными иммунодефицитами". В ходе реализации проекта приобретён иммунохимический гематологический анализатор стоимостью 11 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда "Дети России", прибор необходим пациентам Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга и пациенткам Областного перинатального центра. В настоящее время он на стадии ввода в эксплуатацию на базе отделения тансфузиологии ОДКБ Екатеринбурга.

При многократных переливаниях крови высок риск отторжения донорского материала, а также развития кровотечений. Гематологический анализатор поможет подбирать максимально подходящие компоненты донорской крови для каждого ребёнка, чтобы переливания были эффективными и безопасными.

"На сегодняшний день технология определения антитромбоцитарных антител, а также индивидуальный подбор тромбоцитов делается только в федеральных центрах (Москва и Санкт-Петербург). Технология позволит не просто большему количеству клеток сохраняться в крови, но и переливаний тромбоцитов потребуется меньше, а это, в свою очередь, очень снизит иммунную нагрузку у пациента. Мы очень благодарны всем, кто помог нам реализовать этот проект у себя, и теперь мы будем единственными в УрФО, кто внедрил эту технологию для помощи пациентам", - подчеркнул главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Прибор будет находить самого подходящего донора, чьи тромбоциты организм пациента не станет отторгать. Он заранее определит риск осложнений и позволит их избежать.

"Это оборудование – бесценная помощь для самых тяжелых детей, чтобы их лечение проходило без опасных побочных эффектов. Этот аппарат – ключ к тому, чтобы жизненно важное лечение продолжалось, а переливания тромбоцитов было эффективным. Благодарю гостей Екатерининской Ассамблеи, региональный Союз промышленников и предпринимателей, всех, кто поддержал проект!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ, а также пациенткам Областного перинатального центра. Не менее 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи. Благотворительный фонд "Дети России" совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга с 2023 года реализует социальный проект "Я – ДОНОР", нацеленный на поддержку безвозмездного донорства крови.