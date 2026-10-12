В земельном комитете Госдуме одобрили бюджет России на 2027-29 годы

Госдуме рекомендовано принять в первом чтении бюджет России на 2027-29 гг.

Решение принял думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее документ внесло в Госдуму Правительство. В 2027 г. расходы составят 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. расходы определены на уровне в 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно.