Губернатор Астраханской области провел рабочую встречу с заместителем руководителя Росстата

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергеем Окладниковым. Она состоялась в рамках межрегионального семинара по итогам Выборочного наблюдения состояния здоровья населения.

Руководители и специалисты территориальных органов государственной статистики из регионов России обсудили итоги последнего раунда Выборочного наблюдения состояния здоровья населения. В центре внимания - анализ собранных данных, качество работы интервьюеров, проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники Росстата при проведении опросов, а также уровень отклика респондентов в регионах.

Эти вопросы напрямую влияют на достоверность и полноту официальной статистической информации, которая используется для принятия управленческих решений на федеральном и региональном уровнях.

Одной из тем обсуждения стали перспективы цифровизации федеральных статистических наблюдений населения в рамках Стратегии развития государственной статистики в России до 2030 года. Предполагается разработка новой цифровой модели, в которой главным источником информации о населении станут сведения из административных источников, а основным каналом сбора данных – онлайн-самозаполнение анкет.

Переход к цифровому обследованию трансформирует все этапы процесса: источники данных, структуру анкет, формирование выборки домохозяйств, способы привлечения людей, роль интервьюера и требования к защите данных. Для региональных управлений статистики это отличная возможность обменяться опытом и найти способы оптимизировать работу.

Итогами рабочей встречи стали рекомендации по повышению эффективности проведения будущих раундов наблюдений и определение дальнейших шагов по цифровизации.