В НАТО не считают конфликт с Россией неизбежным

В НАТО не считают конфликт с Россией неизбежным. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Офицер изложил план действий альянса на случай нападения на одно из его государств-членов. Объединение сможет и впредь гарантировать, что ни одна страна не осмелится напасть на его члена, однако если такое нападение все же произойдет, НАТО будет способна защитить себя.

Вместе с тем он постарался снизить градус опасений европейских союзников по поводу якобы готовящегося вооруженного нападения со стороны России.

"Я не считаю, что конфликт неизбежен или произойдет в ближайшее время", - цитирует "Интерфакс" Гринкевича.

Он отметил, что все 32 страны-члена альянса согласовали "единое видение", которое он назвал "теорией победы". В случае нападения на НАТО сухопутные войска альянса будут переброшены в район прорыва и начнут операции по уничтожению наступающих сил.

В январе 2024 г. Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 г. Издание описывало сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера. Позже сообщалось, что Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с РФ.

В конце 2025 г. министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 г., при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

В середине января 2026 г. английские морские пехотинцы прибыли в Норвегию на учения. Мероприятие является подготовкой солдат к возможной войне с Россией.