Екатеринбургский митрополит предложил на роль новых педагогов духовно-нравственных специалистов

Педагоги, которые будут преподавать в школах предмет "Духовно-нравственная культура России", должны на собственном опыте знать, о чем говорят с детьми. Такое мнение выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на V юбилейной межрегиональной научно-практической конференции "Межрелигиозный диалог на Урале".

По его словам, преподаватель должен собственным примером показывать детям то, что он преподает.

"Преподаватель этой дисциплины не просто пересказывает материал, он призван свидетельствовать о нем своей жизнью. И новый статус учителя начинается с личного нравственного авторитета, который нельзя назначить приказом, а можно только заслужить многолетним трудом", - сказал владыка.

Он отметил, что в развитие предмета "ДНК России" уже вовлечены представители разных религий из педагогического состава, что является залогом согласия и мира в обществе. Если же педагог не имеет собственных убеждений по защите традиционных ценностей, его не должны допускать к преподаванию этой дисциплины, ведь ни один ребенок не поверит учителю, который "не имеет внутренней опоры".