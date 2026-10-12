В Екатеринбурге толпы школьников нападают на трамваи

Школьники продолжают мешать работе общественного транспорта Екатеринбурга. Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, в минувшее воскресенье сразу два трамвая встали из-за массированной атаки несовершеннолетних.

"Начиная с 16.00, как по сигналу, то на улице Фучика, то на Тверитина в сторону ЦПКиО школота начала лезть на крыши, кататься на сцепке, царапать борта и менять таблички", - говорится в публикации.

Сообщается, что подростки не боятся ни взрослых, ни камер. Полиции уже доложили о каждом из происшествий.

Напомним, на прошлой неделе в столице Урала толпа подростков напала на кондуктора трамвая. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет. Кроме того, 5 водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но в ответ получила в лицо струю из перцового баллончика. Водителя госпитализировали с ожогом глаз. Подростка-зацепера не стали арестовывать, а избрали ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.