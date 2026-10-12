Вице-премьер Пермского края Дмитрий Беланович покинул правительство

С 15 октября в правительстве Пермского края меняется распределение обязанностей между заместителями председателя. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Алексей Чибисов продолжит работу в должности заместителя председателя правительства Пермского края. Он будет курировать пять министерств: промышленности и торговли, экономического развития и инвестиций, агропромышленного комплекса, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также по туризму. В его функциональном блоке также сохранится Государственная ветеринарная инспекция Пермского края.

Министерство промышленности и торговли Пермского края возглавит Елена Дегтярева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра. Министерство экономического развития и инвестиций продолжит возглавлять Татьяна Чуксина.

Исполняющей обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначена Елена Шишкина. Министерство по туризму продолжит возглавлять Сергей Хорошутин. Руководство министерства агропромышленного комплекса также остается без изменений — его продолжит возглавлять Анна Быкова.

Дмитрий Беланович, занимавший должность заместителя председателя правительства - министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, покинул правительство региона 9 октября.