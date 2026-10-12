Пенсионерка попала в реанимацию, послушав ИИ-"врача"

68-летняя москвичка попала в реанимацию с кровавой рвотой после того, как последовала совету нейросети-"травницы". Женщина использовала рецепт, который обещал прочистить кишечник. В результате у нее начались сильные боли, упало давление и открылась кровавая рвота, сообщило издание SHOT.

Случай вызвал новую волну дискуссий об ИИ-"врачах".

Специалисты, опрошенные RT, призывают относиться к рекомендациям ИИ с большой долей скепсиса. Он не может заменить консультацию врача, не может провести осмотр, а просто ищет похожие запросы и компилирует ответы. ИИ склонен выдавать непроверенную информации и даже "придумывать от себя".

Особую обеспокоенность у врачей вызывают ошибки, связанные с назначением медикаментов, определением их дозировок, противопоказаний и возможных взаимодействий. Не менее серьезной проблемой является некорректная оценка состояния пациента, когда человек с тревожными симптомами может получить успокаивающий ответ. Обратная ситуация тоже возможна: ИИ может перечислить редкие и тяжелые заболевания, ввергнув человека в панику.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский подчеркивает, что в России медицинские ИИ-советы вообще никак не регулируются. Поэтому к ним надо относиться с большой осторожностью.