В России стало можно вернуть билеты на концерт Канье Уэста

В России сегодня, 12 октября, открылся возврат билетов на концерты Канье Уэста.

Опция подачи заявки на возврат открылась в личном кабинете. После нажатия на билет появилась опция "вернуть оплаченный билет" и кнопка "отправить заявку". После оформления заявки на возврат система предупреждает, что её обработка идёт 3-5 дней, но при большой загрузке срок может достигать 30 дней.

Время зачисления денег на карту также зависит от банка. Через сервис Intickets возвращается только номинальная стоимость билета, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

30 сентября в агентстве Say Agency подтвердили отмену концертов. Организаторы пообещали открыть возврат средств за билеты с 12 октября. Московская прокуратура проверит законность продажи билетов на отмененный концерт Канье Уэста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Уэст не может выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России из-за поддержки артистом нацизма.