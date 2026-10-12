В Тюменской области мошенники предлагают членам семей участников СВО "прийти на награждение"

В Тюменской области злоумышленники предлагают членам семей участников СВО "прийти на награждение", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



С собой предлагают взять документы (паспорт, СНИЛС) и называют адреса органов власти, в которых, якобы, будет "проводиться награждение".



"Будьте бдительны! Проверяйте информацию в официальных структурах по телефонам, указанным на официальном портале органов власти Тюменской области", - говорится в сообщении.