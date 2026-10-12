В Екатеринбурге восстановят поврежденный вандалами памятник Балабанову

В Екатеринбурге в ближайшее время восстановят памятник режиссеру Алексею Балабанову, который повредили вандалы. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По его данным, назначенный сегодня и.о. главы города Рустам Галямов еще накануне связался с автором скульптуры по факту случившегося.

"Поврежденные фары на памятнике режиссеру Балабанову планируется заменить уже к 20 октября", - пишет канал.

Напомним, в середине июня в Екатеринбурге прошло торжественное открытие первого в России памятника Алексею Балабанову. Скульптуру разместили у Дворца молодежи.