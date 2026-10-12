12 Октября 2026
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Фото: Doug Mills / The New York Times

Bloomberg: Россия не рассчитывает на то, что Трамп принудит Зеленского к миру

В Москве не питают иллюзий относительно того, что президент США Дональд Трамп сможет в скором времени урегулировать украинский кризис на условиях, приемлемых для России, то есть с учетом его первопричин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Интересно, что российское руководство удивилось столь резким высказываниям в адрес Зеленского, которого Трамп открыто критиковал и призвал провести выборы. По мнению одного из источников, подобные выпады не принесут никаких результатов, пока Вашингтон не урежет военную помощь Киеву и не прекратит передачу разведданных.

Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег от преждевременного оптимизма из-за заявлений Трампа. По его словам, только российская армия приблизит Победу. В Кремле тоже повторяют, что реальных предпосылок для мира нет, в Киеве к этому не готовы.

При этом 9 октября в Майами украинская делегация была вынуждена досрочно завершить консультации. По данным издания, команда американских переговорщиков заверила Киев в надежности Вашингтона как поставщика вооружений и разведданных, но настоятельно рекомендовала воздержаться от ударов по российским НПЗ, что прозвучало как скрытая угроза свернуть разведывательную поддержку Украины. О готовящейся "дизельной сделке" украинцам сказано не было.

Теги: трамп, зеленский


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