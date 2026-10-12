Костромская область в тройке лидеров страны по качеству дорог в городских агломерациях

Аналитический доклад об изменениях качества жизни россиян в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры и городской среды опубликовало Агентство стратегических инициатив. В основу доклада легли результаты Национального рейтинга качества жизни, который АСИ ежегодно составляет по поручению Президента РФ.

Согласно опубликованным данным, в тройку регионов с наиболее высокой долей дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях вошли Костромская область, Москва и Республика Марий Эл.

Работа по дорожному обновлению в Костромской области находится под контролем губернатора Сергея Ситникова. Так, с 2012 года в регионе приведено в нормативное состояние более 2000 километров трасс. Такие результаты удалось достичь благодаря решению Сергея Ситникова о сохранении государственного статуса предприятия «Костромаавтодор».

Предприятие, некогда находившееся на грани банкротства, сегодня оснащено современной техникой, имеет собственную сеть асфальтобетонных заводов. При этом стоимость ремонта 1 км дорог в «Костромаавтодор» на треть ниже чем у частных компаний. Это позволило максимально эффективно использовать средства и значительно повысить качество проведения ремонтов.

А с 2014 года глава региона инициировал принятие специальной программы ремонта мостов. На данный момент отремонтировано, а фактически построено заново, 90 мостов. Работа костромских дорожников неоднократно получала высокие оценки на федеральном уровне.