Минцифры совместно с Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов.

По его словам, "Яндекс" столкнулся с беспрецедентной атакой.

"Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению", - приводит слова Шадаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекса", которые были недоступны после атаки 11 октября на дата-центр во Владимирской области, постепенно возвращаются к нормальной работе. Так, восстанавливается доступ к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам, но некоторые их функции пока могут оставаться недоступны.

На прошлой неделе инфраструктура "Яндекса" была также повреждена в рязанском Сасово и Калуге.