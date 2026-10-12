Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в экологических акциях

Работники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в экологических и социальных инициативах в городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Тобольск. Нефтепроводчики высадили деревья и кустарники, оказали помощь в восстановлении лесов, благоустроили городские пространства, а также оказали адресную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В рамках городской акции "Зелёный Новый Уренгой" работники высадили 250 саженцев в сквере "Чистая энергия".

Волонтеры присоединились к всероссийской акции "Сад – связь поколений". Совместно с представителями администрации города они высадили 20 деревьев рябины и 20 кустов рябинника.

Кроме этого, работники приняли участие во всероссийской экологической акции "Сохраним лес". Вместе с сотрудниками лесничества они высадили 3,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Участие в экологических, социальных и благотворительных инициативах является частью корпоративной культуры АО "Транснефть – Сибирь". Сотрудники предприятия регулярно присоединяются к проектам, направленным на сохранение окружающей среды, благоустройство территорий и оказание помощи жителям регионов присутствия компании.