14 Октября 2021
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Коллаж, Евгений Куйвашев, плакат, смог (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев заявил, что ситуация со смогом под контролем. Уральцы с ним не согласны

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался о сильном смоге с запахом гари, накрывшем Екатеринбург от тлеющего торфяника. Губернатор заявил, что все под контролем, однако жители уральской столицы говорят об обратном.

Напомним, сегодня ночью горожане проснулись от сильного запаха гари, который можно было почувствовать в Юго-Западном районе еще вчера вечером. К утру дым дотянуло до северных районов города и смог от тлеющего торфяника за Солнечным накрыл столицу Урала. Ситуация близка к критической: перекрывают дороги, школьников отправляют на дистант, а в аэропорту Кольцово задерживаются рейсы.

Сегодня Евгений Куйвашев вышел в свой Instagram, чтобы рассказать уральцам, что происходит. По словам губернатора, он поручил правительству постоянно контролировать обстановку и оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД. Глава региона пообещал, что сотрудники Уральской авиабазы готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику.

МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Также губернатор решил дать екатеринбуржцам несколько советов.

"Прошу горожан, особенно жителей Солнечного: будьте сейчас осторожны. Не находитесь по возможности долго на улице, не открывайте пока окна, больше пейте воды, промывайте глаза, нос и горло, носите маски. А если носите контактные линзы, замените их временно на очки. Скоро станет легче: к концу недели синоптики прогнозируют дожди и с ними пожарная опасность существенно снизится", - заявил Евгений Куйвашев.

Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: instagram.com/sunny_ekb

Также он сообщил, что сегодня на заседании правительства планировалось снять особый противопожарный режим в Свердловской области, но это решение пришлось отложить.

"Хотя ситуация в целом контролируемая и угрозы населенным пунктам нет", - заверил глава региона.

Коллаж, Евгений Куйвашев, плакат, смог(2021)|Фото: Накануне.RU

Однако, судя по комментариям в соцсетях, жители Екатеринбурга не уверены, что все под контролем. Очень многие до сих пор жалуются, что дышать в городе совершенно невозможно.

"Мы на работу шли, страшно. Апокалипсис какой-то", "Ужасно, запах гари повсюду!", "Вообще жесть! Никогда в жизни такого не было! Пишут, что тушат десятки человек... Кошмар! Тут и тысячи мало! Сами сидят в своих резиденциях с вентиляцией, а на людей наср***", - не стесняются в выражениях уральцы.

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Куйвашев заявил, что ситуация со смогом под контролем. Уральцы с ним не согласны

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Теги: Куйвашев, смог, губернатор, Екатеринбург



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Ранее 14.10.2021 09:26 Мск Еще одна дорога перекрыта из-за торфяного пожара в Екатеринбурге

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