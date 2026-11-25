Двое пострадавших при атаке БПЛА в Прикамье находятся в стационаре

Двое пострадавших при атаке беспилотников на промышленные объекты Пермского края проходят лечение в больнице. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом Минздраве.

Состояние обоих раненых оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 23 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о сбитии 56 вражеских беспилотников над территорией края. Повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. Один человек погиб, двое получили легкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.