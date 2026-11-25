Минпросвещения рекомендовало учителям не отвечать сразу родителям в чатах

Минпросвещения рекомендовало учителям не отвечать сразу родителям в чатах. Ведомство опубликовало советы во избежание конфликтных ситуаций, которые при дистанционном общении потенциально более вероятны.

Так, рекомендуется выдерживать паузу, сказать о своих чувствах (но не обвинять), предложить личную встречу и т.п. Поводом стали участившиеся ссоры учителей и родителей, иногда доходящие даже до драк и судебных исков.

Недавно глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ограничить право родителей на сообщения в школьных чатах, чтобы учителям не писали, требуя ответа, поздно вечером или ночью. Или даже сделать так, чтобы могли писать исключительно учителя, а родители только читали.

Проблема школьных чатов обсуждается давно. Многие учителя сетуют на усталость от необходимости их вести. При этом сами школьные чаты вообще не имеют никакого правового статуса, юридически их не существует, заявила ранее руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. Однако учителя отмечают, что фактически школьные чаты стали обязательной и неоплачиваемой частью работы педагога.