РКН требует убрать три выпуска с канала "Осторожно, Собчак"

Роскомнадзор потребовал снять с YouTube три выпуска интервью с канала "Осторожно, Собчак". Об этом сама Ксения Собчак рассказала в своем Telegram‑канале.

Журналистка объяснила, что вынуждена скрыть эти видео из‑за официального требования ведомства. Под удаление попадают выпуски с Хилми, Андреем Григорьевым‑Апполоновым и Игорем Синяком - их уберут с платформы в тот же день.

Собчак добавила, что регулятор нашел в этих роликах признаки экстремистской направленности.