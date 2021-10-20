МЧС: обстановка с тлением торфяника на юге Екатеринбурга стабилизируется

В МЧС заявили, что обстановка с тлением торфяника в Екатеринбурге постепенно стабилизируется.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным на вечер вторника обводнено 30% от изначальной площади тления. Огнеборцы круглосуточно продолжают проливать очаги задымления с помощью пожарных стволов, комплекса "Шквал" и с использованием технологии проливки с перемешиванием торфа шанцевым инструментом и применением бульдозеров и экскаваторов.

По данным ведомства, за сутки площадь тления удалось сократить до 3,8 Га и потушить четыре очага тления. В ликвидации торфяного пожара задействованы 271 человек личного состава и 104 единицы спецтехники.

Напомним, что на Среднем Урале восстановят специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Решение было принято после возгорания торфяника на юге Екатеринбурга.