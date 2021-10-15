15 Октября 2021
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Общество Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге будут уникальным комплексом "Шквал"

В Екатеринбурге продолжается тушение тлеющего торфяника на юге города. Работы идут в круглосуточном режиме.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в ликвидации тления задействованы уже 130 человек и 33 единицы спецтехники. Всю ночь огнеборцы продолжали проливку тлеющих очагов.

На место дополнительно направлены сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". Как отметили в ведомстве, уникальность данного оборудования для тушения состоит в его производительности: подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.

Сегодня утром в отдельных районах Екатеринбурга наблюдался туман с легким запахом гари. Как заверили в МЧС, по мере повышения температуры воздуха смог будет рассеиваться. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает исследования качества атмосферного воздуха в уральской столице.

Напомним, в четверг для тушения торфяника на юге Екатеринбурга, который тлеет с начала недели, были направлены дополнительные силы.

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Тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге будут уникальным комплексом "Шквал"

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Теги: торфяник, Шквал, тушение, Екатеринбург



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