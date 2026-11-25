СМИ: Губернатору Мурманской области могли дали взятку в 100 млн

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис якобы получил взятку. Речь может идти о сумме в 100 млн руб.

Показания о якобы передаче чиновнику наличными 100 млн руб., а также оказании услуг имущественного характера (покупке для него лодки), и об организации презентации одной из программ дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян. Деньги якобы шли через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.