В МЧС заявили о ликвидации тления торфяника на юге Екатеринбурга

В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что тление торфяника на юге Екатеринбурга ликвидировано.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, на тлеющий торфяник было подано более 160 миллионов литров воды. Последние очаги удалось потушить сегодня утром. Всего в ликвидации последствий торфяного пожара в уральской столице были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники.

"Работа по заводнению территории с целью профилактики возгораний торфа продолжается. На месте остается часть группировки для окарауливания и недопущения повторного возгорания", - добавили в МЧС.

Напомним, торфяник на юге Екатеринбурга тлел с середины октября. В мэрии заявляли, что для его тушения делается все возможное.