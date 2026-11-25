В США арестовали мигранта, выигравшего миллион долларов

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) арестовали в Бостоне гражданина Сальвадора Ариэля Антонио Веласкеса-Моралеса, который на днях выиграл в лотерею штата Массачусетс миллионн долларов.

Как пишет Fox News, при попытке ареста он пытался скрыться, но был пойман. По данным источников, Веласкес-Моралес незаконно пересек границу США еще в 2013 году в Техасе, а в 2014 году в отношении него было вынесено предписание о депортации. Но только теперь его решили реализовать. Крупный выигрыш в лотерею сыграл злую шутку.

Выигрышный билет стоимостью 10 долларов был куплен в магазине. Лотерея официально опубликовала фото победителя с чеком на прошлой неделе. Интересно, что законы штата не запрещают участвовать в лотереях иностранцам, не имеющим американского гражданства или легального миграционного статуса. Отберут ли у него выигрыш или просто вышлют из страны с миллионом долларов?