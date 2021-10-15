15 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/sunny_ekb

Роспотребнадзор: воздух в Екатеринбурге очистился после задымления

Роспотребнадзор продолжает исследования качества воздуха в Екатеринбурге из-за задымления от тлеющего торфяника. В ведомстве заявили, что ситуация улучшилась.

Напомним, торфяник на юге уральской столицы тлеет с начала недели. Из-за этого город затянуло дымом и запахом гари, а специалисты проверили качество атмосферного воздуха и обнаружили в нем превышение вредных веществ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сегодня утром пробы были отобраны по адресу улица Счастливая, 6. Было установлено, что в воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,06 раза. Показатель РМ 10 равен предельно допустимой концентрации, а остальные соответствуют гигиеническим нормативам.

Смог на Юго-Западе Екатеринбурга(2021)|Фото: vk.com/swekb66 / Юрий Явир

Сегодня днем были исследованы пробы, отобранные на улицах Мичурина, 98, Репина, 101, переулок Базовый, 52/56, и Михеева, 2. По данным надзорного ведомства, в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Также были вновь проверены пробы со Счастливой, 6, и там тоже оказалось все в норме.

Несмотря на это, отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, что тушить тлеющий торфяник в Екатеринбурге собираются уникальным комплексом "Шквал". Работы идут в круглосуточном режиме.

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Роспотребнадзор: воздух в Екатеринбурге очистился после задымления

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Теги: воздух, торфяник, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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