19 Октября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Пожарные совершают проливку торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале восстановят реестр торфяников после возгорания в Екатеринбурге

На Среднем Урале будет восстановлен специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Решение принято после возгорания торфяника на юге Екатеринбурга.
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Напомним, торфяник тушат уже вторую неделю. Для ликвидации пожара создано два искусственных водоема.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа. К настоящему моменту пожар локализован, его площадь составляет 4,8 гектара - это больше шести футбольных полей. К ликвидации привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники.

Как рассказал глава регионального ГУ МЧС Виктор Теряев, выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Планируется, что это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября. В МЧС пока не знают, когда горящий торфяник будет потушен.

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На Среднем Урале восстановят реестр торфяников после возгорания в Екатеринбурге

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Теги: торфяники, реестр, Екатеринбург



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