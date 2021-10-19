На Среднем Урале восстановят реестр торфяников после возгорания в Екатеринбурге

На Среднем Урале будет восстановлен специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Решение принято после возгорания торфяника на юге Екатеринбурга.

Напомним, торфяник тушат уже вторую неделю. Для ликвидации пожара создано два искусственных водоема.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за последние пять суток коммунальная техника доставила более 2 тысяч кубометров воды к месту тушения торфа. К настоящему моменту пожар локализован, его площадь составляет 4,8 гектара - это больше шести футбольных полей. К ликвидации привлечено более 400 человек и свыше 100 единиц техники.

Как рассказал глава регионального ГУ МЧС Виктор Теряев, выработано совместное с министерством природных ресурсов Свердловской области решение восстановить специальный реестр, в котором зафиксированы все торфяные разработки. Планируется, что это даст возможность регулярно проводить их комиссионные обследования и своевременно принимать меры для недопущения подобных возгораний. Особое внимание будет уделено торфяникам, расположенным вблизи населенных пунктов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дым и смог в Екатеринбурге сохранятся до конца октября. В МЧС пока не знают, когда горящий торфяник будет потушен.