Движение по закрытой из-за смога трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено

Движение по федеральной трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" восстановлено.

Напомним, сегодня из-за сильнейшего задымления было полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр данной автодороги. Причиной смога стал тлеющий в Екатеринбурге торфяник, дым от которого накрыл город.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в данный момент движение транспорта по федеральной автодороге "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено.

"На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта. Экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде", - добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, о сильном смоге с запахом гари, накрывшем Екатеринбург от тлеющего торфяника, уже высказался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что все под контролем, однако жители города с этим категорически не согласились.