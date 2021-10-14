14 Октября 2021
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Общество Свердловская область Курганская область
ГИБДД, пункт пропуска, въезд в город (2020) | Фото: Накануне.RU

Движение по закрытой из-за смога трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено

Движение по федеральной трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" восстановлено.
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Напомним, сегодня из-за сильнейшего задымления было полностью перекрыто движение на участке с 69 по 77 километр данной автодороги. Причиной смога стал тлеющий в Екатеринбурге торфяник, дым от которого накрыл город.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, в данный момент движение транспорта по федеральной автодороге "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено.

"На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта. Экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде", - добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, о сильном смоге с запахом гари, накрывшем Екатеринбург от тлеющего торфяника, уже высказался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что все под контролем, однако жители города с этим категорически не согласились.

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Движение по закрытой из-за смога трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган" возобновлено

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Теги: трасса, смог, движение, ГИБДД



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