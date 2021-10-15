15 Октября 2021
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Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/sunny_ekb

В Екатеринбурге из-за торфяного пожара ввели режим ЧС на территории микрорайона Солнечный

В Екатеринбурге на территории микрорайона Солнечный в Чкаловском районе ввели режим ЧС в связи с тлением торфа. Соответствующее постановление исполняющего обязанности первого заместителя главы Екатеринбурга Игоря Сутягина опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ввести с 15.10.2021 режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного Чкаловского района города Екатеринбурга в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа) на участке с кадастровым номером 66:41:0511021:1046, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги", - говорится в постановлении.

Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга(2021)|Фото: vk.com/swekb66

Ответственным за ликвидацию ЧС назначен замглавы администрации Чкаловского района Евгений Мухлыгин. От него требуется определить зону ликвидации ЧС, провести оценку ущерба и понесенных затрат на ликвидацию. Вместе с комитетом административных органов мэрии Екатеринбурга разработать план мероприятий по минимизации последствий ЧС.

Напомним, торфяник на юге уральской столицы тлеет с начала недели. Из-за этого город затянуло дымом и запахом гари, а специалисты проверили качество атмосферного воздуха и обнаружили в нем превышение вредных веществ.

Тушить тлеющий торфяник собираются уникальным комплексом "Шквал". Работы идут в круглосуточном режиме.

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В Екатеринбурге из-за торфяного пожара ввели режим ЧС на территории микрорайона Солнечный

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Теги: воздух, торфяник, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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