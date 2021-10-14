14 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Смог в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга (2021) | Фото: instagram.com/sunny_ekb

Еще одна дорога перекрыта из-за торфяного пожара в Екатеринбурге

Еще одна дорога перекрыта в связи с горением торфяника в черте Екатеринбурга.

В ходе выездного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС, было принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора.

"По ней прокладывается система бесперебойной подачи воды пожарным, которые работают на тушении возгорания. Для подвоза воды также задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ. Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее из-за смога сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Полевского до поселка Медный.

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Еще одна дорога перекрыта из-за торфяного пожара в Екатеринбурге

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Теги: торфяной пожар, смог, перекрытие дороги



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