Уралец через суд вернул деньги за недоставленный автомобиль

Житель Североуральска через суд смог вернуть деньги за недоставленный ему автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, уралец заключил договор с ООО "Босс Авто Раша" на подбор, приобретение и доставку кроссовера KIA Seltos за 1 млн рублей. Однако компания не смогла привезти машину из-за поломки автовоза.

Клиенту предложили доплатить более 120 тысяч рублей за услуги другой компании, а затем потребовали еще 178,5 тысяч за перевоз иномарки из Екатеринбурга. На требование доставить автомобиль в Североуральск силами компании заказчик получил отказ.

Тогда он обратился в Североуральский консультационный пункт для потребителей с просьбой помочь вернуть деньги. Там составили судебный иск. В итоге Североуральский городской суд взыскал с ООО "Босс Авто Раша" более 3 млн рублей. В эту сумму вошли: стоимость услуг – 1 млн рублей; неустойка – 1 млн рублей; моральный вред – 50 тысяч рублей; штраф – 1 млн 36 тысяч рублей и расходы на юриста – 11,6 тысяч рублей.

Напомним, этим летом жительница Нижнего Тагила через суд взыскала с авиакомпании деньги за недоставленный в Турцию багаж.