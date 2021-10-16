Для тушения пожара около Солнечного искусственно создадут два водоема

В эпицентре торфяного пожара за Солнечным микрорайоном создадут два водоема для ускорения тушения. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Первый водоем вблизи ЕКАД объемом 90 кубометров будет наполнен с помощью установки дамбы. От него протянут 150-метровый рукав для подачи воды к месту тушения. Другой водоем, искусственный, вмещающий уже 340 кубических метров, в ближайшее время будет организован в районе горения торфяников.

Сегодня для обустройства подъездных путей к зоне проведения работ, дренажей и траншей муниципалитетом дополнительно направлена крупногабаритная техника, оказывается вся необходимая организационная помощь.

Ранее было принято решение о перекрытии движения транспорта на дороге, ведущей в Солнечный от плотины Зеленого бора для прокладки линии бесперебойной подачи воды. Для подвоза воды также были задействованы поливомоечные машины районного ДЭУ. Ситуация находится на контроле муниципалитета. В случае необходимости по согласованию с МЧС будут приниматься дополнительные меры

Напомним, сейчас пожар действует одновременно на 27 очагах, и только пять удалось ликвидировать за минувшие сутки. В МЧС России полагают, что наиболее вероятной причиной пожара вблизи екатеринбургского микрорайона Солнечный может быть поджог неустановленных лиц. Накануне на территории микрорайона был введен режим ЧС. В МЧС подчеркнули, что на жизнедеятельность простых граждан введение режима ЧС не повлияет.