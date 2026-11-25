Польша: разрыв дипотношений с РФ грозит военным кризисом

Заместитель министра обороны Польши Станислав Взьонтек заявил, что если Варшава разорвет дипломатические отношения с Москвой, это может привести к серьезному кризису и даже войне. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Polskie Radio 24.

Чиновник подчеркнул: очень важно не перекрывать каналы связи между странами. По его словам, если выдворить российского посла, напряженность вырастет настолько, что угроза войны станет реальной.

Взьонтек также добавил, что любые резкие шаги почти наверняка вызовут ответные действия Москвы. Тогда работа польского посольства в России фактически остановится - посол и сотрудники миссии не смогут нормально выполнять свои обязанности.