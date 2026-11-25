В Москве рухнул средний объём выданных разрешений на строительство жилья

В Москве рухнул средний объём выданных разрешений на строительство (РНС) жилья. Его каждый месяц получали 20 крупнейших столичных девелоперов.

По итогам января – октября 2026 г. этот показатель составил 124 600 кв. м. Относительно 2021-25 гг. этот показатель сократился на 62,4%, а доля таких игроков в общем объеме РНС по столице снизилась на 18,1% – до 57,7%.

За 10 месяцев 2026 г. площадь согласованного ведущими девелоперами нового жилья упала на 44% относительно аналогичного периода прошлого года (до 1,8 млн кв. м). А в целом по рынку Московского региона – только на 33% (до 2,16 млн кв. м), пишут "Ведомости".