Судебные приставы взыскали с экс-техдиректора предприятия штраф за коммерческий подкуп

Судебные приставы в Пермском крае взыскали уголовный штраф за коммерческий подкуп с бывшего технического директора крупного предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Мужчина пролоббировал заключение контракта на полмиллиона рублей с фирмой своего знакомого. Как установил суд, пермяк решился на преступление ради личной выгоды. Компании, где он занимал должность технического директора, срочно требовался новый подрядчик для выполнения государственного заказа. Злоумышленник использовал свой авторитет среди руководства, чтобы заключить многомиллионный контракт с дружественной ему фирмой. С контрагентом он заранее договорился о "вознаграждении" в размере 10% от суммы сделки в 5,5 млн рублей. Чтобы скрыть получение денег, часть суммы перечислили на счёт бывшей супруги преступника под видом оплаты фиктивных услуг.

Однако подрядчик, получивший крупный аванс, не имел необходимых мощностей и сорвал сроки поставки. Заказчик понёс серьёзные репутационные риски. Преступная схема вскрылась в ходе проверки после обращения заказчика в надзорные органы с жалобой на неисполнение договора.

Суд признал гражданина виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Ему назначили три года лишения свободы условно и запретили в течение года занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Дополнительно его обязали выплатить штраф в размере 1 млн 100 тыс. рублей.

Исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа возбудили в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должнику разъяснили, что при неуплате долга в срок вся сумма будет взыскана принудительно. Для понуждения к скорейшему исполнению решения суда у пермяка арестовали денежные средства на банковских счетах. Вскоре в подразделение ведомства поступил документ, подтверждающий уплату штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.