В Мелитополе задержан предполагаемый подрывник машины сотрудника мэрии

В Запорожской области задержан предполагаемый исполнитель теракта – подрыва чиновника.

Речь идёт о 64-летнем россиянине. Он познакомился с представителем украинских спецслужб и решил совершить в России теракт. Для этого он поймал сброшенные ему с беспилотника два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств. Он собрал их по инструкции, данной ему новым другом.

Далее россиянин привел дроны в боевое состояние и установил вблизи места работы одного из чиновников мэрии Мелитополя. В результате атаки на служебный автомобиль политик не пострадал. Возбуждено уголовное дело. 64-летний подозреваемый даёт признательные показания, он арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.